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مدرب منتخب نيجيريا الأوليمبي: سنصنع المجد في مصر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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إماما أماباكابو
إماما أماباكابو
محمد جمال
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كشف إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 23 عامًا عن جاهزية منتخب بلاده لتحقيق نتائج إيجابية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23، التي تحضتنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.


وأشار إلى أن النسور قادرون على خطف أحد البطاقات المؤهلة لفعاليات أولمبياد طوكيو 2020. 


وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.


وقال أماباكابو من معسكر الإسكندرية: "الهدف بالنسبة لنا هو القيام بعمل جيد في مصر والعودة بأحد التذاكر المؤهلة للألعاب الأولمبية.. نعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة، وأعتقد أننا على استعداد تام لذلك، نمتلك لاعبين قادرين على صناعة المجد في مصر، لقد رأينا ما فعلوه خلال التصفيات، وأثق أننا يمكنا التطور أكثر قبل انطلاق البطولة".

ووصلت بعثة المنتخب النيجيري إلى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، ثم توجهت إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة.
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الكلمات المفتاحية

نيجيريا امم افريقيا اخبار الرياضة إماما أماباكابو

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