اعرف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (درجات الحرارة)

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، معلنة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليومين المقبلين، الاحد الموافق 3/11/2019، والإثنين الموافق 4/11/2019.





ولمعرفة تفاصيل حالة الطقس وردجات الحرارة إليكم الآتي:





حالة الطقس الأحد





قالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس غدا الأحد تكون مستقرة مع وجود فرص بسيطة لسقوط المطار على غرب البلاد، ويشهد الطقس في الصعيد حرارة نهارا وبرودة ليلا.





وتشهد شمال الدلتا يوم الأحد سقوط أمطار، وتنشط الرياح المعتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد





السواحل الشمالية الغربية 27 18





السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20





الوجه البحري والقاهرة 28 19





جنوب سيناء والغردقة 30 22





شمال الصعيد 29 16





جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 19





حالة الطقس الإثنين





أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس يوم الإثنين، مؤكدة أنه يسود طقس معتدل حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، فيما تنعدم الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.





وأوضحت الأرصاد أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاح البحرية.





درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين





السواحل الشمالية الغربية 27 18





السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20





الوجه البحري والقاهرة 29 19





جنوب سيناء والغردقة 31 22





شمال الصعيد 29 16





جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 19​