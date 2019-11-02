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إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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شن الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول غربي محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف بـ 3 عقارات دون ترخيص، والتحفظ على معدات ومواد البناء، وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين.

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة استهدفت عقارين ومصنع بمنطقة زاوية عبد القادر وطريق "الإسكندرية – القاهرة الصحراوي".

وأضاف رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على مواد بناء، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالعمل على مدار الساعة، لرصد محاولات البناء المخالف في المهد.
إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)
إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)
إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)
إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)
إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)
إيقاف البناء المخالف في 3 عقارات بالعامرية في الإسكندرية (صور)
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