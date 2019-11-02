إحالة رشوة رئيس حي مصر القديمة لنيابة أمن الدولة

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أوراق التحقيقات الخاصة باتهام رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر "وسيط"، بتلقي رشوة 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، إلى نيابة أمن الدولة لفحصها.





ووجهت النيابة لرئيس الحي، تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام.



