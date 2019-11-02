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إحالة رشوة رئيس حي مصر القديمة لنيابة أمن الدولة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أوراق التحقيقات الخاصة باتهام رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر "وسيط"، بتلقي رشوة 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، إلى نيابة أمن الدولة لفحصها.

ووجهت النيابة لرئيس الحي، تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حى مصر القديمة " م.ح " وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
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الكلمات المفتاحية

مصر القديمة أمن الدولة أخبار مصر أحياء القاهرة

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