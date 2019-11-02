Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة عاطل لقتله مسن وزوجته إلى الجنايات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:43 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكليه، عاطل بقتل مسن وزوجته لسرقتهم الي محكمة الجنايات، ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والسرقه بالإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان شقيق جارة المجني عليهم بالطابق الأعلى وكان يتردد دائما على العقار لدفع الفواتير وتوطدت علاقة صداقة بينه وبين المجني لكونه من اتحاد ملاك العقار، وعلم المتهم من الحديث مع المجني عليه أنه لديه مبالغ ماليه يحتفظ بها في شقته، فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانيه بقتل المجني عليهم وسرقتهم.


ويوم الواقعه طرق المتهم الباب ففتحت له المجني عليها وادخلته، ثم انصرفت وأبلغت زوجها، وفي أثناء ذلك عاقبها المتهم واسال سكين من المطبخ ودخل الي غرفة المجني عليه لسرقته ولكنه شاهده فقام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وأثناء ذلك دخلت عليهم المجني عليها فانهال عليها بطعنات متفرقه حتي سقطت ارضا، وقام بسرقة الأموال وفر هاربا.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما، واضاف أنه سرق مبلغ 70 الف جنيه هواتفهم المحموله، واقر انه أنفق الأموال المسروقه على شراء المخدرات. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر جنايات المجني عليهما اخبار

أخبار تهمك

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. يوفنتوس يرد على أنباء التعاقد مع صلاح ويوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الإعدام لـ٣ متهمين في قتل مسن وسرقته بالإكراه بعابدين

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها للجنايات بروض الفرج

"قتل صديقه بسبب الاستروكس".. إحالة سائق توك توك للجنايات

2019 بداية جديدة لـ"سلسال الدم".. والجيزة تحصد المركز الأول بـ8 جرائم شيطانية هزت مصر

"سواق من الأرياف وسخان".. التحقيقات تكشف مفاجآت عن قتيل دار السلام

استمرار حبس سائق 15 يوم لقتله سائق "توك توك" بدار السلام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

11:19 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status