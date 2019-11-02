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إغلاق 14 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 21 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، وبلغ الإجمالي 60 قضية تموينية مخالفة.

وفي سياق أخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 19 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 خبز غير مطابق للمواصفات، وبلغ الإجمالي 64 قضية تموينية مخالفة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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