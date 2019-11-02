أحمد إبراهيم يكتب : صراع النيل
منذ أيام خرج رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد، أمام برلمان بلاده ليدعي أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد ويقول نصاً : "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص" .
تصعيد غير مبرر من الجانب الاثيوبي أدى إلى فشل
المفاوضات بين الطرفين حيال مشروع سد النهضة .
ويبدو أن الرجل
الحائز على جائزة نوبل للسلام لا يدرك تماماً حقيقة القدرة العسكرية لمصر التي
يحاول العبث معها والتقليل من ارادتها .
الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فُتَيَّةً .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ
حَتَّى إِذَا اسْتَعَرَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. عَادَتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ خَلِيلِ
في هذا التقرير
نستعرض القدرات العسكرية للجيشين المصري والاثيوبي .
|
القوة
|
مصر
|
اثيوبيا
|
تعداد السكان
|
99 مليون
|
114 مليون
|
عدد افراد الخدمة العسكرية
|
920 ألف
|
140 ألف
|
عدد الطائرات
|
1092
|
82
|
الطائرات المقاتلة
|
211
|
26
|
الطائرات الهجومية
|
341
|
16
|
الهيليكوبتر
|
293
|
33
|
الهيليكوبتر الهجومي
|
46
|
8
|
الدبابات
|
2160
|
800
|
المدرعات
|
5735
|
800
|
المدافع ذاتية الحركة
|
+1000
|
85
|
المدافع
|
2189
|
700
|
|
|
|
الغواصات
|
6
|
0
|
الفرقاطات
|
9
|
0
|
الكورفيت
|
7
|
0
|
اسطول الدوريات
|
50
|
0
|
الاسطول التجاري البحري
|
399
|
11
الجدير بالذكر أن ميزانية الدفاع "المعلنة" لمصر تبلغ 4 مليارات
ونصف المليار دولار أما في اثيوبيا تقارب 340 مليون دولار فقط!
مصر التي تملك أقوى الطائرات المقاتلة الموجودة في القارة الافريقية مثل الرافال , وأحصن أنظمة الدفاع الجوي مثل ال s300 , وأحدث الغواصات type الألمانية , وأخطر المروحيات مصل الأباتشي الأمريكية والكاموف الروسية, بل وتملك نوعيات من الأسلحة لا توجد إلا لدى القوى العظمى مثل حاملتي المروحيات الميسترال !
لذلك يا سادة مصر التي تملك كل هذه القوة ولا تتعدى على حقوق أحد ولا تهدد
مستخدمةً يدها القادرة على البطش هي التي تستحق نوبل في السلام أكثر من غيرها !