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أحمد إبراهيم يكتب : صراع النيل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي
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منذ أيام خرج رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد، أمام برلمان بلاده ليدعي أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد ويقول نصاً : "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص" .


تصعيد  غير مبرر من الجانب الاثيوبي أدى إلى فشل المفاوضات بين الطرفين حيال مشروع سد النهضة .


ويبدو أن الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام لا يدرك تماماً حقيقة القدرة العسكرية لمصر التي يحاول العبث معها والتقليل من ارادتها .


الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فُتَيَّةً .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ 

حَتَّى إِذَا اسْتَعَرَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. عَادَتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ خَلِيلِ


في هذا التقرير نستعرض القدرات العسكرية للجيشين المصري والاثيوبي .


القوة

مصر

اثيوبيا

تعداد السكان

99 مليون

114 مليون

عدد افراد الخدمة العسكرية

920 ألف

140 ألف

عدد الطائرات

1092

82

الطائرات المقاتلة

211

26

الطائرات الهجومية

341

16

الهيليكوبتر

293

33

الهيليكوبتر الهجومي

46

8

الدبابات

2160

800

المدرعات

5735

800

المدافع ذاتية الحركة

+1000

85

المدافع

2189

700

 

 

 

الغواصات

6

0

الفرقاطات

9

0

الكورفيت

7

0

اسطول الدوريات

50

0

الاسطول التجاري البحري

399

11

 

الجدير بالذكر أن ميزانية الدفاع "المعلنة" لمصر تبلغ 4 مليارات ونصف المليار دولار أما في اثيوبيا تقارب 340 مليون دولار فقط!


مصر التي تملك أقوى الطائرات المقاتلة الموجودة في القارة الافريقية مثل الرافال , وأحصن أنظمة الدفاع الجوي مثل ال s300 وأحدث الغواصات type  الألمانية , وأخطر المروحيات مصل الأباتشي الأمريكية والكاموف الروسية, بل وتملك نوعيات من الأسلحة لا توجد إلا لدى القوى العظمى مثل حاملتي المروحيات الميسترال !


لذلك يا سادة مصر التي تملك كل هذه القوة ولا تتعدى على حقوق أحد ولا تهدد مستخدمةً يدها القادرة على البطش هي التي تستحق نوبل في السلام أكثر من غيرها !

 

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