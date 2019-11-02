أحمد إبراهيم يكتب : صراع النيل

منذ أيام خرج رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد، أمام برلمان بلاده ليدعي أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد ويقول نصاً : "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص" .





تصعيد غير مبرر من الجانب الاثيوبي أدى إلى فشل المفاوضات بين الطرفين حيال مشروع سد النهضة .





ويبدو أن الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام لا يدرك تماماً حقيقة القدرة العسكرية لمصر التي يحاول العبث معها والتقليل من ارادتها .





الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فُتَيَّةً .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ

حَتَّى إِذَا اسْتَعَرَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. عَادَتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ خَلِيلِ





في هذا التقرير نستعرض القدرات العسكرية للجيشين المصري والاثيوبي .





القوة مصر اثيوبيا تعداد السكان 99 مليون 114 مليون عدد افراد الخدمة العسكرية 920 ألف 140 ألف عدد الطائرات 1092 82 الطائرات المقاتلة 211 26 الطائرات الهجومية 341 16 الهيليكوبتر 293 33 الهيليكوبتر الهجومي 46 8 الدبابات 2160 800 المدرعات 5735 800 المدافع ذاتية الحركة +1000 85 المدافع 2189 700 الغواصات 6 0 الفرقاطات 9 0 الكورفيت 7 0 اسطول الدوريات 50 0 الاسطول التجاري البحري 399 11

الجدير بالذكر أن ميزانية الدفاع "المعلنة" لمصر تبلغ 4 مليارات ونصف المليار دولار أما في اثيوبيا تقارب 340 مليون دولار فقط!





مصر التي تملك أقوى الطائرات المقاتلة الموجودة في القارة الافريقية مثل الرافال , وأحصن أنظمة الدفاع الجوي مثل ال s300 , وأحدث الغواصات type الألمانية , وأخطر المروحيات مصل الأباتشي الأمريكية والكاموف الروسية, بل وتملك نوعيات من الأسلحة لا توجد إلا لدى القوى العظمى مثل حاملتي المروحيات الميسترال !





لذلك يا سادة مصر التي تملك كل هذه القوة ولا تتعدى على حقوق أحد ولا تهدد مستخدمةً يدها القادرة على البطش هي التي تستحق نوبل في السلام أكثر من غيرها !