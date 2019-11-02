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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة جودة متعدد «

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:33 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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ستقام برشلونة ضد ليفانتي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

 

التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد ليفانتي

 

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة ضد ليفانتي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : نيسلون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا .

خط الوسط : فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيدال .

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان .

 

ويدخل برشلونة ضد ليفانتي وهو على قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة، فيما يحل ليفانتي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة .

 


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