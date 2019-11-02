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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف برشلونة اليوم YALLA Messi

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:33 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يستعد ملعب سيوداد دي فالنسيا لاستضافة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

 

التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد ليفانتي

 

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة ضد ليفانتي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : نيسلون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا .

خط الوسط : فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيدال .

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان .

 

ويدخل برشلونة ضد ليفانتي وهو على قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة، فيما يحل ليفانتي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة .

 

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