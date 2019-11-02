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ضبط عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش بالمطرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كلًا من "ابراهيم.م.ر"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية " مخدرات "، و"رضا.م.ع" 35 سنة، عاطل، ومقيم بهتيم شبرا الخيمة ثان قليوبية، والسابق اتهامه في قضية "مخدرات".

حال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المتهم الأول، وبحوزتهما المضبوطات التالية:-
كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام.
سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم، وطلقة من ذات العيار.
مبلغ مالي 4000 جنيه.
هاتف محمول.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما المؤثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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