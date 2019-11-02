مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة

ورد لقسم شرطة المرج إشارة من مستشفى ( السلام، اليوم الواحد ) تفيد استقبالها كلًا من "سحر.أ.م"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة الحمام بمرسى مطروح، متوفية أثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، و"حسام.أ.م" 25 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، توفي أثر إصابته بعدد 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد "شقيق الأولى".





بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى المدعو "شادي.ص.ح" والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها ويدعى "ص.ح.ح"، 53 سنة، موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، ومقيم بكفر الشرفاء دائرة القسم، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص أخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما، ولاذ بالفرار.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه.



