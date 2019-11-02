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ميدو يقدم خدمة العمر لمهاجم منتخب مصر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:31 م
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ميدو
ميدو
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة العميد محمد عبدالسلام، على تسويق مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار لصفوف وادي دجلة في الموسم الجاري، بالدوريات الخارجية بعد تألقه مؤخرا.

وفتح مسؤولو النادي خطوط اتضالات مع بعض شركات التسويق ووكلاء خارجيين، من أجل تسويق اللاعب بالدوريات الأوروبية بعدما انضم لصفوف المنتخب الوطني في المعسكر الحالي.

المنتخب يستدعي مروان حمدي دجلة للتصفيات الإفريقية

وكان المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، استدعى مروان حمدي مهاجم وادي دجلة للانضمام للمعسكر الجاري عقب إحرازه هدفين مع فريقه حتى الآن، استعدادا للتصفيات الإفريقية.


ويستعد المنتخب الوطني لبدء مشوار التصفيات الإفريقية، حيث يستقبل المنتخب الكيني يوم 14 الشهر الجاري على ملعب برج العرب، ويخرج لمواجهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ميدو يدعم خروج حمدي للاحتراف الأوروبي

جاء تفكير إدارة الفريق الفيومي في تسويق مروان حمدي خارجيا، بناءا على أوامر من أحمد حسام ميدو المدير الفني، والذي يرى أن اللاعب يمكنه الإحتراف في ظل تمتعه بإمكانيات فنية مميزة تضعه في الدوريات الكبرى.

دجلة يطالب المقاصة بشراء مروان حمدي

على الجانب الآخر دخل مسؤولو وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في مفاوضات مع الفريق الفيومي، للحصول على عقد اللاعب بصفة نهائية وتفعيل بند الشراء النهائي، خاصة أن حمدي، أصبح من الأعمدة الرئيسية لليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، والذي يرغب في الحفاظ على لاعبيه خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة مروان حمدي إلى وادي دجلة، بنهاية الموسم الجاري، وهو مايرغب مسؤولو دجلة في حسمه وشراؤه نهائيا.
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الكلمات المفتاحية

ميدو منتخب مصر مصر مروان حمدي اخبار الرياضة

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