وزير الآثار عن دعم الدولة: "كل اللي بنطلبه بيجلينا" (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك إرادة سياسية واضحة للاهتمام بملف الآثار كجزء من مكونات بناء الإنسان المصري، موضحًا أن جميع المتاحف التي تم افتتاحها في عدد من المحافظات ليس هدفها تجاري، وإنما تعريف أهالي البلد بحضارة بلدهم، وإعداد بنية تحتية للسياحة الثقافية وتوسيع رقعة الأماكن السياحية التي يتم زيارتها.





وأوضح "العناني"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه عند توليه مهام الوزارة كان دخل وزارة الآثار 22 مليون جنيه، وكان يحتاج أكثر من 80 مليون لدفع المرتبات فقط، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الأمر بصراحة، وتواصل معه رئيس الوزراء ليبلغه أن هناك ميزانية كبيرة للوزارة بناءً على أولويات المشروعات، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الدولة تضخ 100 مليار جنيه سنويًا في المتحف المصري الكبير.



