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بعد انتشار صورها.. "الإنتاج الحربي" تفجر مفاجأة عن السيارات الكهربائية المنتظرة
السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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هدى عبدالرازق
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كشف اللواء محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صور للسيارة الكهربائية التي ستباع للمواطنين، ليست صور للسيارة الكهربائية الحقيقية، وإنما هى نموذج للتعريف والإعلان أن الدولة ستنتج سيارات كهربائية.
وأشار "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم لم يبدأوا من الأساس في تصنيع السيارة الكهربائية، حيث أنهم في مرحلة التفاوض النهائية مع الشركة الصينية، فضلا على أن سعر السيارة الكهربائية لم يتحدد بعد.
وأوضح أن دراسة إنتاج سيارة كهربائية استغرق عامين، وجاء القرار بالعمل على إنتاج سيارة كهربائية رغبة في مواكبة العصر، موضحًا أنهم يعملون حاليا على إنتاج الحافلات السياحية، والأتوبيسات داخل المدن، والسيارات، مضيفا أن السيارة المتداول صورتها سرعتها 60 كيلومتر، وتستخدم داخل المدن، ولا تخرج على الطرق السريعة.
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