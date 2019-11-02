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هاني سامي يكتب: مصطفى قمر.. النجم إذا تجلى

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
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هاني سامي
هاني سامي
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يعد النجم الكبير مصطفى قمر، من أبرز المطربين الذين حافظوا على موقعهم بخريطة الغناء منذ بداية وجوده على الساحة في فترة التسعينات وحتى الآن مع الأسابيع الأخيرة من عام 2019، كما استطاع قمر أن يزيد مساحة استعماره لقلوب عشاقه الموجودين في كافة ربوع الوطن العربي وجالياتنا في كافة بلدان العالم، لكن كيف استقر وسكن مصطفى قمر وجداننا وامتلك زمام أحاسيسنا عبر سنوات تخطت أكثر من ربع قرن مارس خلالها كافة فنون (المزيكا وأداء الممثل).

 

لا شك أن قمر المعجون بـ"مية الموسيقى"، المسكون بشبح الفن والشجن ، قدم حالة تحمل خصوصية بالغة مقرونة باسمه الذي صار ماركة مسجلة لكل الباحثين عن متعة سماح صوته وموسيقاه وأدائه التمثيلي حينما يقدم فيلم أو مسلسل.

 

ربما يكون سبب ما نقوله أن نجمنا الكبير بجانب موهبته وذكائه وحسن إدارته لنفسه هو نقاء سريرته وصفاء قلبه والإنسان الراقي الموجود بداخله وهذا ما صنع تلك الحالة الفريدة.

 

تلك المقدمة كانت لزاما علينا قبل أن نتحدث عن أخر إبداعات مصطفى قمر وهى ألبومه الغنائي الذى صدر مؤخرا باسم (ضحكت ليا) والذي يحقق وبشكل تصاعدي نسب مبيعات غير مسبوقة على مستوى شبكة الانترنت وكذلك نسب السماع والمشاهدة على منصات الموسيقى المتخصصة.

 

يتعاون مصطفى قمر في هذا الألبوم مع أجيال متنوعة من الشعراء و الملحنين والموزعين مثل حميد الشاعرى، وليد سعد، عمرو مصطفى، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، أسامة مصطفى، محمد الهادي، احمد علاء الدين، رضا زايد، سامح كريم، مودى سعيد، وقد منح هذا التنوع بإسهامات هؤلاء فى ارتفاع المستوى الفنى لأغنيات الألبوم وتفرد افكاره مع الحفاظ على النسق العام لهوية مصطفى قمر رغم التجديد المستمر وهو أمر يحسب له ولاختياراته التى تخدم الهدف الأساسي للحفاظ على وجود هذا النجم بصوته الذهبي فى حالة ألق دائم وممتد حتى الآن.

 

أثنى عشر أغنية يقدمها مصطفى قمر فى هذا الألبوم البديع وهى الأغنية عنوان الألبوم "ضحكت ليا"، يليها أغنيات و"نفس السيناريو"، "س من الناس"، و"معجب"، و"حبيبك اللى تحبه"، و"عارف"، و"ناوي"، و"نفس الإحساس"، "قفلت السكة"، و"نسيتنى خلاص"، "سلمي"، و"باب موارب" ، والأغنيات الأثنى عشر جميعها ممتعة دون سقوط واحدة فى فخ العادي أو الغير محبب لتكرار سماعه فتجد فيهن جميعا بهجة الألحان وطزاجة الأفكار وعذوبة الكلمات الغارقة فى إحساس يدغدغ المشاعر ويأخذك لكوكب أخر ذا آفاق ساحرة للقلب خاطفة للعقل.

 

مصطفى قمر يواصل التجلى فى نجوميته ولياقته الغنائية داخل هذا الألبوم ربما لأنه وهج لا يخبو أبدا ، لأنه من وجهة نظري يعد احد المجددين بالموسيقى وصانع أحد مناهجها المستقلة فى العصر الحديث.

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الكلمات المفتاحية

هاني سامي مصطفى قمر ضحكت ليا ألبوم ضحكت ليا

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