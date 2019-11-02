الجمعة السوداء اصبحت صفراء مع نون دوت كوم

لقد ازدادت شهرة ما يسمي بالجمعه السوداء فى مصر و كان اول انتشار لها فى موقعي سوق دوت كوم و موقع جوميا ، حيث انهم اكتسبوا فكره الجمعه السوداء من الولايات المتحدة الامريكية حيث انهم اول من ابتدعوا فكرتها و هى تأتى اخر جمعه من شهر نوفمبر و تكون عادةً بعد عيد الشكر حيث يقوم المواطنين الامريكان بالتجهيز لراس السنه و احتفالاته و هداياه المتعدده ، فقام العديد من المتاجر بتخفيض سعر منتجاتهم الى اكثر من نصف الثمن حتى تزداد مبيعاتهم خلال هذا اليوم .

و لقد ظهرت اول مره فكره الجمعه السوداء بالوطن العربي على يد سوق دوت كوم و جوميا و احياناً يطلق عليها اسم الجمعه البيضاء ، الى ان ظهر فى الساحه منافس جديد و ذو قوة هائلة و هو موقع نون دوت كوم و اطلق على هذه المناسبة الخاصه اسم الجمعه الصفراء لكي يكون اسم مميز و يتناسب مع اللون الشهير لموقع نون ، و يقدم موقع نون افضل الخصومات ، و اقل الاسعار فى هذه المناسبة الخاصة الى ان تصل خصوماته فى هذا اليوم الى 70 % على جميع منتجاته .

و من ضمن عروض نون المميزة طوال العام وجود كود خصم نون فهو يوفر لك خصم اضافي غير الخصم الاصلي و يمكنك ان تجده بسهوله بموقع كويونات الخليج فهو متوفر دايماً لدينا العديد من كوبونات خصم نون التى تساعدك على الحصول على اكبر خصم على منتجاتك المفضلة ، فكل ما عليك هو متابعه موقع كوبونات الخليج لكي تحصل على اكواد الخصم التى ترغب بها .

نبذة عن موقع نون و نشأته

نون هى موقع تسوق الكترونى ، تهتم بالتجارة الالكترونية تم انشائها فى عام 2016 ، و كانت بدايتها بتمويل خاص من صندوق الاستثمارات العامة السعودى الذي يملك 50% من حصة الشركة ، بالاضافة الى رجل الأعمال الإماراتي " محمد العبار " ، و ايضاً ساهم فى ظهورها شركة الشايع الكويتية و هناك غيرهم من المستثمرين ، كل هذا بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار أمريكي .

ان موقع نون دوت كوم هو السوق الرقمي الذي كانت بداية انطلاقة من منطقة الشرق الأوسط ، و التي أعلنت عن إطلاق حملة عروض و تخفيضات جديدة من نوعها و هائلة و هى " الجمعة الصفراء " للمرة الأولى مقدمةً للمتسوقين الكثير من الخصومات الاستثنائية ، و المفاجأت العديدة .

و لقد قامت شركة نون بالاعلان فى بيان خاص لها ان شهر نوفمبر سوف يكون مخصص لمجموعه كبيرة من العروض و التخفيضات و الخصومات الهائلة ، التى سوف توفر لكل عملائها الكثير من الاموال و العديد من المنتجات ، و التي ستنافس بها باقي مواقع التسوق الالكترونى و الشراء الاونلاين ، حيث ترغب نون فى ان تشارك فى " جنون المبيعات " كما يطلق احياناً على شهر نوفمبر بسبب تخفيضات الجمعه السوداء او الجمعه البيضاء او الجمعه الصفراء تبعاً لنون ، و يقوم مواقع التسوق و البيع الالكترونى بالاشتراك فى تخفيضات شهر نوفمبر لرغبتهم فى زيادة عدد عملائهم فى المنطقة ، و ذلك بأفضل خبرة و قيمة و أفضل خدمة مقدمة لمتسوقينها مع خصومات كبيرة لا مثيل لها .

أقسام موقع نون

1) قسم الالكترونيات ، و يشمل الموبيلات و ملحقاتها و اجهزه الحاسب المحموله و العاب الفيديو و التليفزيونات و الاجهزه المنزلية و كاميرات التصوير و أجهزة التابلت .

2) قسم الازياء و صيحات الموضه العالمية من ملابس حريمي و رجالى و اطفالى و توفر الحقائب و الاكسسوارات و الاحذية .

3) قسم المنزل و المطبخ ، و يشمل ديكورات المنزل و الاثاث و التخزين و تنظيم المنزل .

4) قسم الجمال و العطور ، و يضم افضل مجموعات من العطور المميزه و مستحضرات التجميل و العناية بالشعر و البشرة و منتجات الرعاية الصحية .

5) قسم الاطفال و المواليد ، و يضم العاب الاطفال و عربات الاطفال و اكسسواراتها و مقاعد السيارات و مستلزمات الاطعام الحفاضات و العاب البيبي ازياء و ملابس و احذية البيبي و الاطفال .

ان موقع نون دوت كوم يجعل الشراء في متناول الجميع فهو اصبح يتميز بسهولة و يسر و لعل هذا يرجع إلي العديد من المميزات كطريقة الدفع مثلاً فالموقع ييسر عليك التعامل جدا فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة للوصول للمنتج و ذلك من خلال اختيار القسم الخاص الذي ترغب بالشراء منه و اختيار منتجاتك التى ترغب فى شراءها و ستصل اليك حتى باب منزلك ، فى اقرب وقت .

طرق الدفع بموقع نون

· يتيح لك موقع نون طرق عديدة للدفع ليوفر لعملاءه افضل سبل الراحه و منها :-

· امكانية الدفع بالبطاقات البنكية ( الفيزا و الماستر كارد ) و لكن فى هذه الحاله يجب على العميل ان يقوم بأدخال جميع بيانات البطاقة بصورة سليمة .

· الدفع عند استلام المنتج و لكن هذه الخدمة قد تكلف بعض الرسوم الاضافية على العميل .

· الدفع عن طريق امريكان اكسبريس .

لاتنسى انه يمكنك ان تستخدم موقع كوبونات الخليج فى الحصول على اي كوبون تريده و ليس كوبون نون فقط

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