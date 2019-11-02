فصل الكهرباء عن ٤ مناطق بدمياط

أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربي اليوم السبت عن ٣ مناطق بسبب تنفيذ اعمال الصيانة الدورية، حيث تم انقطاع التيار الكهربي عن محول ميدان سرور التابع الى مغذي المعلمين بهندسة جنوب دمياط حيث تشهد منطقة ميدان سرور انقطاع في الكهرباء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرًا.



كما يتم تنفيذ أعمال صيانة بلوحة توزيع قرية الشعراء اليوم السبت أيضا، وتشهد قرية الشعراء ومحطة المياه العكرة انقطاع في التيار.



كما أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن مغذيات خط حجاجة التابع لهندسة مركز فارسكور، غدا الأحد، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.



اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محضر تسليم وتسلم ستاد دمياط الرياضى والذى وقعه كلا من محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالقرار رقم ١٠٠٧ لسنة ٢٠١٩ تمهيدا للبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته.



يذكر انه تم اخطار الوزارة لوضع أعمال تطوير ستاد دمياط الرياضى ضمن المرحلة الأولى بالخطة التى تقوم بتنفيذها وزارة الشباب والرياضة وفقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المخابرات العامة لتطوير عدد من الاستادات بمختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال إسناد تلك الأعمال الى إحدى الشركات التابعة للجهاز.



وعلى جانب آخر، أكدت المحافظ أنه تم عقد العديد من المناقشات مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الاستاد وتأهيله لاستضافة البطولات الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة به مشيدة بجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تنفيذ أعمال تطوير الاستاد فى أسرع وقت ممكن باعتباره أحد أهم المطالب الرئيسية للمحافظة فى هذا القطاع.



وأشارت محافظ دمياط إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة للنهوض بكافة المحاور المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والتى يأتى من أبرزها تطوير النشاط الرياضى وتوفير مناخ جيد للشباب والنشئ لممارسة الأنشطة المختلفة.



وفى سياق متصل، حرصت الدكتورة منال عوض عقب الانتهاء من مراسم التوقيع على زيارة استاد دمياط الرياضى، لمتابعة أعمال الإخلاء حتى تتمكن الشركة من البدء في تنفيذ عملية التطوير، كما أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية البدء بتطوير ملعب كرة القدم وإحلال وتجديد المدرجات القائمة بالفعل فضلا عن إنشاء مدرجات جديدة وكذلك إستغلال المساحات الموجودة لإنشاء صالة ألعاب متعددة وجراج وتخصيص جزء لاستقبال العائلات وتأهيل الملعب الخاص بذوى القدرات الخاصة بالإضافة أيضًا الى تطوير حمام السباحة.



وفى هذا السياق وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى مديرية الشباب والرياضة إلى ضرورة توفير أماكن بديلة بالمراكز الأخرى لمواصلة تدريبات الناشئين بالسباحة بدون زيادة بأسعار الاشتراكات.