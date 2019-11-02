"اسما شريف منير" تتصدر تريند جوجل في مصر اليوم السبت 2/11/2019



تصدرت اسما شريف منير تريند جوجل في مصر اليوم السبت الموافق 2/11/2019، وهذا بعد الهجوم الحاد عليها من جانب رود مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفت الشيخ الشعراوي بالمتطرف وأساءت له.





ولكونها لا تقصد إساءة الشيخ القدير محمد متولي الشعراوي، أوضحت اسما شرسف منير لجمهورها على الفور بأنها تقصد مدى تعمقه الشديد في الدين وعلمه الواسع الذي لا تستطيع فهمه لكونها مبتدئة في فهم الدين، وعن الوصف نفت المعنى الدقيق له لكونها لا تجيد اللغة العربية ولا تفهم في مصطلحاتها جيدا.





ووقف والدها شريف منير بجانبها، وقال اسما لا تقصد ما قالته لانها تتكلم الانجليزية بطلاقة واللغة العربية لا تتقنها جيدا.





وكانت اسما شريف منير نشرت منشورا عبر الفيسبوك تريد مساعدة جمهورها في ترشيح لها اسم رجل دين تفهم منه الدين بشكل مبسط وعلى الفور رد معظم الناس "الشعراوي".





واعترفت اسما شريف منير أنها لا تُجيد دائما التعبير وغالبية حديثها تتكلم بطريقة غير ما بداخلها تماما قائلة "أنا ماقصدش أغلط في فضيلة الإمام.. أنا بطبعي عمري مابحب اغلط في حد.. دي زلة لسان.. بعتذر".