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دراسة: أسباب تأخر البعض عن مواعيدهم و كيفية التغلب عليها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال رنا خان، طبيب نفسي يعمل في تورونتو، إن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الناس يقعون في هذه العادة. يقول إن الأشخاص غالبًا ما يلومون الكسل أو عدم وجود دافع عندما يتعلق الأمر بالتأخر، لكن في كثير من الأحيان لا يمثل هذا المشكلة.

يقول" في الواقع، الكسل وعدم وجود الدافع هو رد على الجاني الحقيقي، وهو التجنب.. ينبع التجنب من الخوف. الخوف هو عاطفة قوية وهي عاطفة مألوفة لدى الكثير منا. "

يقول خان إذا كان شخص ما في حياتك متأخرًا دائمًا، فإن التواصل سيكون المفتاح لمساعدته. "يمكنك القول، لقد لاحظت أنك تتأخر كثيرًا، هل هناك أي شيء يمكنني فعله للمساعدة؟ " ربما يحدث شيء ما في حياتهم يوضح سبب تأخرهم دائمًا.

يمكن أن يكون هذا الشخص مسئول عن رعاية احد افراد عائلته، أو ربما يكون لديه سيطرة ضئيلة للغاية على تصرفاته وما يحدث حوله.

واضاف "انني اتذكر طفولتي مع أسرتي في جنوب آسيا وكيف كنت اتاخر في مغادرة المنزل لأنني يجب أن أقول وداعًا لأجدادي وابائي - يجب أن أخبرهم جميعًا بأني كنت ذاهبا، ومتي سأعود، ومع من ساذهب.. كل هذه الأشياء كانت خارجة عن إرادتي".

بمجرد التعرف على السبب وراء تأخر شخص ما دائمًا (أو ما يمكن أن يتجنبه أو يخشاه)، سيؤدي ذلك إلى تغيير نغمة المحادثة.

وتوضح سوزان كراوس ويتبورن، أستاذة علوم نفسية وعقلانية بجامعة ماساتشوستس أمهرست، أنه عندما لا تدرك ما الذي يمكن أن يفعله التأخر، فإنه يمكن أن يؤذي علاقاتك مع من حولك.

وقالت: "حتى لو كان شريكك يتفهم، فإن الأشخاص الآخرين الذين يتوقعون أن تكونوا هناك في الوقت المحدد سيغضبون جدا.. وإذا كنت الطرف الاخر، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للتواصل مع شريكك عن سبب تأخره وكيف يؤدي هذا الي بعض المشكلات".

كيف تتخلص من عادة التأخر؟
يقول خان إن التأخر طوال الوقت يصبح عادة عندما تعلم أنه لا توجد عواقب على التأخير. "إذا شعرت بأنك تستطيع أن تفلت من نتيجة التأخير، فقد تكون على الطريق الصحيح ليصبح عادة".

لمعالجة هذه العادة - إذا كان الأمر أكثر من مجرد كسل - يقول إنه من المهم أن تفهم مخاوفك.اوضح انه "في أغلب الأحيان، ما يحتاجه الخوف هو مزيد من المعلومات، يحتاج إلى الوضوح، ويحتاج إلى نوع من التحكم".
حدد سبب تأخرك دائمًا واسأل نفسك كيف يمكنك التحكم في الموقف ومراقبة وتقييم الوقت الذي تتأخر فيه عندما يتعين عليك مقابلة الآخرين.

توافق كراوس ويتبورن على ذلك، مضيفة أنه من المهم أن تلاحظ وجود نمط ما، ويجب أيضًا مكافأة نفسك عندما تصل في الوقت المحدد.

وقالت: "أخبر نفسك أن الوقت الحقيقي أو التاريخ أقرب مما هو مطلوب، وقم بانشاء تذكيرات على هاتفك مع إشعارات مسبقة كثيرة".

ويكمن الحل الجذري لتغيير هذه العادة في عدم التفكير في طرق الوصول في الوقت المحدد بل التفكير في كيفية جعل الوصول في وقت مبكر أكثر قيمة.
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