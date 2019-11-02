جامعة حلوان تنظم دورة الخرائط الذهنية واستراتيجيات النجاح 3 نوفمبر

في إطار ضوء استراتيجية جامعة حلوان لتطوير العقل المصري وتنمية المهارات والقدرات لطلاب الجامعة، تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دورة تدريبية بعنوان "الخرائط الذهنية واستراتيجيات النجاح "، وذلك حرصا من الجامعة على تلبية الاحتياجات التدريبية لابنائها الطلاب واكسابهم المهارات لمواجهة سوق العمل، وإعدادهم الإعداد المناسب لمتطلبات السوق وكذا بناء شخصية الطالب، لتكوين جيل نفخر ونعتز به.



وتتمثل أهداف الدورة التدريبية فى تحقيق الهدف من التنمية البشرية واكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل ما من شأنه المساهمة فى زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب عن تطوير الذات، إلى جانب التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.



وتشمل الدورة التدريبية عدة محاور منها التعرف على المفاهيم والتعريفات والنشأة، وافتراضيات هندسة النجاح، وطرق القراءة الواعية، كما تتضمن التعرف على اجزاء العقل وكيفية التفكير، واستراتيجيات النجاح والطرق الصحيحة للبحث عن المعلومة وطرق رسم الخريطة، إلى جانب الحديث عن المحاكاة بالواقع ومتطلبات خلق خريطة ذهنية ناجحة والتعرف على مفاهيم عديدة منها "الفهم والإدراك والملاحظة والاستنتاج".



هذا وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019 وتستمر حتى الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019 وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبه المركزية بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

