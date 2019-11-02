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شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع في بداية احتجاجات الطوارئ

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أطلقت شرطة هونج كونج تسديدة بعد تسديدة من الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة شارك فيها الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة والكثير منهم يرتدون أقنعة سوداء وارتداء في حديقة فيكتوريا بارك وهي مكان تقليدي للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمناطق المحيطة بها. الشوارع.

وأوقفت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج وفتشت الناس الذين وصلوا اليوم السبت بحثا عن مسيرة وصفت بأنها "نداء طارئ" عالمي من أجل الاستقلال الذاتي لمدينة ضمنت حرياتها عندما عادت من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997.

وكان الحشد أكثر من 3000 شخص، يرتدون الكثير منهم أقنعة سوداء وأقنعة ممنوعة الآن، وبعضهم يحملون أعلامًا بريطانية واستعمارية، يتقدمون بسرعة في حديقة فيكتوريا، بجوار حي خليج كوزواي للتسوق.

وحث الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ 100.000 شخص للمشاركة في عطلة نهاية الأسبوع 22 على التوالي من الاحتجاج.

وكانت شاحنات الوحدة التكتيكية لشرطة مكافحة الشغب تنتظر بالفعل في الشوارع الجانبية الضيقة حول الحي التجاري المركزي إلى الغرب، وجهة المتظاهرين في وقت لاحق بعد الظهر.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع لمدة خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، غاضبين من التدخل الصيني المتصوَّر بحريات هونغ كونغ، بما في ذلك نظامها القانوني والسياسة. الصين تنفي التهمة.

وهاجم نشطاء الشرطة بقنابل حارقة واشعلوا حرائق الشوارع وهدموا المباني الحكومية والشركات التي تعتبر مؤيدة لبكين. وكان شرطي قد تعرض لكسر في الرقبة بسكين الشهر الماضي.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والجولات الحية العرضية. وأصيب عدة أشخاص.

لم يُمنح تجمع السبت إذنًا رسميًا من الشرطة، كما هو مطلوب، لكن ذلك لم يمنع الناس من التجمع في الماضي. وكان العديد منهم يرتدون أقنعة الوجه المحظورة بموجب قانون الطوارئ الذي تم إحياءه في الحقبة الاستعمارية والذي تم تجاهله على نطاق واسع.

وكان حوالي 100 مرشح لانتخابات المجالس المحلية يجتمعون مع تجمعات صغيرة من الناس. بموجب القانون، يمكنهم الالتقاء بما يصل إلى 50 شخصًا لكل مرشح، والذي يقولون إنه يمنحهم غطاء لتجميع 5000 شخص في الحديقة بشكل قانوني.

وتم استبعاد ونج من الترشح للانتخابات المحلية القادمة، وهي خطوة قال إنها "ذات دوافع سياسية".

وقال للصحفيين يوم الجمعة "إذا كان هناك المزيد والمزيد من الناس، ليس فقط بضعة آلاف، ولكن إذا خرج أكثر من 100000 من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع غدًا، فسيمكن هذا العالم من معرفة كيف يناضل أهالي هونج كونج من أجل انتخابات حرة".

وكان ونج الذي كان يرتدي نظارة طبية زعيمًا للاحتجاجات في الشوارع المؤيدة للديمقراطية التي قادها الطلاب عام 2014، ولكنه لم يكن في طليعة الاضطرابات الحالية.

وأكدت البيانات الحكومية يوم الخميس أن هونج كونج تراجعت إلى الركود في الربع الثالث لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 18.3٪ في سبتمبر من العام السابق، وهو الشهر الثامن على التوالي من الانخفاض.

هونغ كونغ هي "منطقة إدارية خاصة" تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصين وفقًا لمعادلة "دولة واحدة ونظامان" التي أعادت بمقتضاها الحكم الصيني.
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هونج كونج نداء الطوارئ دولة واحدة ونظامان الصين الاضرابات الاحتجاجات في هونج كونج

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