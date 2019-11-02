نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)

أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، حفل غنائي كبير مساء أمس الجمعة، على خشبة مسرح الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت نداء، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.

يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.





الدورة الـ 28 للمهرجان







يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.









الفنانون المشاركون في إحياء المهرجان



ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى وهم الفنان الكبير هانى شاكر الفنان الكبير فؤاد زبادى، الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان الكبير محمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمان جهاد عقل.









ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان فرات قدورى والفنان الكبير مروان خورى والنجم عاصى الحلانى والفنانة وعد البحرى والفنانة ريهام عبد الحكيم ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير على الحجار.



