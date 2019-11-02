Advertisements
Advertisements
Advertisements

نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
نداء شرارة
نداء شرارة
الفجر الفني
Advertisements

أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، حفل غنائي كبير مساء أمس الجمعة، على خشبة مسرح الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 وسط حضور جماهيري ضخم.

 

وقدمت نداء، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.

 

يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.


الدورة الـ 28 للمهرجان 


يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.


الفنانون المشاركون في إحياء المهرجان

ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى وهم الفنان الكبير هانى شاكر الفنان الكبير فؤاد زبادى، الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان الكبير محمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمان جهاد عقل. 


ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان فرات قدورى والفنان الكبير مروان خورى والنجم عاصى الحلانى والفنانة وعد البحرى والفنانة ريهام عبد الحكيم ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير على الحجار. 

ويواصل المهجران ثانى حفلاته مساء غدا بحفل فنى للنجم الكبير مروان خورى والفنان العراقى فرات قدورى ونجوم الاوبرا مى حسن ووليد حيدر.
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان الموسيقى حفلات مهرجان الموسيقى جدول حفلات مهرجان الموسيقى

أخبار تهمك

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 8 ساعات

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

قبل الإعلان عنه بـ24 ساعة.. ننفرد بنشر تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)

وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)

على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية

هانى شاكر يشعل أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:26 ص

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

سامى جعفر
سامى جعفر

سامي جعفر يكتب: "استقالة الحريري" انتصار لـ"الشارع اللبناني" وأزمة لإيران

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: كيف تحصّل الدولة مستحقاتها؟

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الكتاب خير جليس

DMCA.com Protection Status