Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارمن سليمان تحيي حفلا اليوم على هامش إحدى عروض الأزياء

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
Advertisements
كارمن سليمان
كارمن سليمان
رانيا ماهر
Advertisements
نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان، فيديو لها عبر خاصيه الإستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتعلن عن حفلها اليوم السبت ٢ نوفمبر علي هامش إحدي العروض الفاشون الشتويه بأحد الفنادق الكبري وستقدم "كارمن" مجموعة من أغنياتها التي يحبها جمهورها.


وعلي سياق أخر تستعد كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي، 11 نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.


جدير بالذكر أن الفنانة كارمن سليمان عارفها الجمهور من خلال برنامج أكتشاف المواهب" اراب أيدول" في موسمه الاول وقد فازت حينها بلقب.

وطرحت كارمن أزل ألبوم لها "أخباري" من كلمات الشاعر عبد اللطيف بن عبدالله في فبراير عام ٢٠١٤ وضم الألبوم ١٢ اغنيه بألوان غنائيه مختلفة.

كارمن سليمان تطرح أغنية تِفَنَّنْ

وطرحت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيتها الجديدة تِفَنَّنْ.


الأغنية من كلمات خالد بن سعود الكبير وألحان مقرن القحطاني، توزيع: هشام السكران، هندسة صوت: جاسم محمد."


وقد غنت كارمن، تتر مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من كلمات نادر عبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 11 ساعة

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 4 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ حوالي 4 ساعات

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:26 ص

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: كيف تحصّل الدولة مستحقاتها؟

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الكتاب خير جليس

د. سمية عسلة
د. سمية عسلة

سميه عسله تكتب: رقصوا على "السلالم" سرًا ففضحتهم مواقف بن سلمان علنًا

DMCA.com Protection Status