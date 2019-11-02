كارمن سليمان تحيي حفلا اليوم على هامش إحدى عروض الأزياء



وطرحت كارمن أزل ألبوم لها "أخباري" من كلمات الشاعر عبد اللطيف بن عبدالله في فبراير عام ٢٠١٤ وضم الألبوم ١٢ اغنيه بألوان غنائيه مختلفة.



كارمن سليمان تطرح أغنية تِفَنَّنْ



وطرحت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيتها الجديدة تِفَنَّنْ.





الأغنية من كلمات خالد بن سعود الكبير وألحان مقرن القحطاني، توزيع: هشام السكران، هندسة صوت: جاسم محمد."





وقد غنت كارمن، تتر مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من كلمات نادر عبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.





نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان، فيديو لها عبر خاصيه الإستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتعلن عن حفلها اليوم السبت ٢ نوفمبر علي هامش إحدي العروض الفاشون الشتويه بأحد الفنادق الكبري وستقدم "كارمن" مجموعة من أغنياتها التي يحبها جمهورها.وعلي سياق أخر تستعد كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي، 11 نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.جدير بالذكر أن الفنانة كارمن سليمان عارفها الجمهور من خلال برنامج أكتشاف المواهب" اراب أيدول" في موسمه الاول وقد فازت حينها بلقب.