"إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة المحلية والعالمية العديد من الأحداث الهامة خلال الساعات الأخيرة، والتي نحاول إيضاحها وإجمالها في التقرير التالي.





انطلاق فعاليات الملتقى الشبابي بأسوان

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لشباب الحدود، والمقام بقصر ثقافة أسوان، فى الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجاري، وقال محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إن الملتقى يعد من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها قصور الثقافة، ويعتبر المشاركين فيه هم مستقبل مصر.





وقال أحمد يسري رئيس ثقافة الشباب والعمال، إن الهدف من الملتقى هو دمج البيئات المختلفة ثقافيًا من "شمال وجنوب سيناء، سيوة، مطروح، حلايب وشلاتين، أسوان، الوادى الجديد، والقاهرة"، ونقل الثقافات بين المشاركين للخروج فى نهاية الملتقى بالدمج والانتماء للوطن.





وتتضمن فاعليات ور الملتقى ورشة حرف بيئية "خيامية" تدريب عماد إبراهيم، وورشة حرف بيئية "الطرق على النحاس" تدريب جلال عبد الخالق، وورشة "مشغولات جلدية" تدريب الدكتور ماجد حماد، وورشة دراما مسرح" للمخرج شاذلي فرح، وورشة أدبية تدريب الشاعرة "علية طلحة".





السودان توافق على حضور اجتماع مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، موافقتها على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء القادم، الذي يضم إلي جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء خارجية ومياه كل من مصر السودان وإثيوبيا، في حضور رئيس البنك الدولي.





ويتوجه ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، وأسماء عبدالله وزيرة الخارجية، الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الامريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت له واشنطن في السادس من نوفمبر للتباحث بشأن سد النهضة الإثيوبي.





إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة ليل الجمعة/السبت بعد ساعات من إعلانها عن رصد إطلاق قذائف صاروخية على جنوب أراضيها.





وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عدد من مواقع التدريب لفصائل فلسطينية مسلحة في مناطق متفرقة من قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه تم "رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".





ولاحقا أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى أطلقت من قطاع غزة أسفرت عن إصابات بالهلع وأضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.





وكانت مصادر فلسطينية أعلنت عن إصابة 145 فلسطينيا عصر أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.





وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من بين المصابين 41 بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة فيما كانت الإصابات الأخرى بالرصاص المطاطي والاختناق.





وكانت هذه الجمعة رقم 81 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.





الأمن اللبناني يتهم مواطنين بالإساءة لرئيس الجمهورية

أكد الأمن اللبناني أن الرسائل النصية التي يتلقاها مواطنون لبنانيون عبر هواتفهم المحمولة، متضمنة اتهامهم بارتكاب جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، هي رسائل مفبركة وغير صحيحة على وجه الإطلاق.





وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي، في بيان مساء اليوم، أنه تلقى ما يفيد إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف، على أنها مرسلة من قوى الأمن الداخلي، وأنها تتضمن في نصها "أنت متهم بجرم الإساءة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم التواصل معك قريبا".





وأشار الجهاز إلى أن هذه الرسالة غير صحيحة، ولم تصدر عن قوى الأمن الداخلي، وأنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة مصدر هذه الشائعة.





جدل أمريكي بشأن التحقيق مع ترامب

أدى التصور باتخاذ إجراءات قانونية محتملة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انقسام عميق في الولايات المتحدة.





فقد أدى قرار مجلس النواب الأمريكي الذي فرضه الديمقراطيون بشأن إجراء التحقيق فى اتهامات بالتقصير ضد ترامب إلى انسداد الأفق قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة.





دعم الجمهوريون خلال التصويت الذي جرى أمس الخميس الرئيس ترامب بصورة كلية بينما صوت الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب ضده وأيدوا – فيما عدا اثنين منهم – إجراء التحقيقات.





ويظهر استطلاع حديث نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن المجتمع أيضا منقسم بهذا الشأن.





وبتصويت الأمس يقف مجلس النواب لأول مرة بصورة رسمية بأغلبيته وراء إجراء التحقيقات وثبت بذلك السير في الإجراءات وفق القواعد القانونية ذات الصلة.





ولم يكن التصويت متعلقا بالافتتاح الشكلي لما يسمى إجراءات إثبات تقصير الرئيس ترامب من عدمه، فالتمهيد لهذه الخطوة ما يزال في مرحلة مبكرة.





بيد أن تصويت الكونجرس يعد علامة فارقة: فالتحقيق مع ترامب صار بذلك ذا صبغة رسمية وتم تصعيدها إلى مستوى جديد، حيث أصبح من الممكن إجراء جلسات استماع الشهود علانية في القضية، بعد أن كانت تعقد خلف الأبواب المغلقة.





من جانبها قالت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن القواعد تعمل على توفير الشفافية والوضوح، حيث يمكن للرأي العام أن يشكل بنفسه صورة عن أقوال الشهود، مبينة أن اعتبار إجراء التحقيقات الخاصة بالتقصير ضرورة، هو أمر محزن، لكن المقابل هو اللعب بالديمقراطية في البلاد.





يتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استغلال منصبه من أجل دفع الحكومة الأوكرانية إلى التدخل لصالحه في معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



