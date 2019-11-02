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المصريون يسيطرون على الاسكواش عالميا .. ورئيس الاتحاد يكشف السر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
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عصام خليفة
عصام خليفة
هدى عبدالرازق
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قال عصام خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن هناك عدة أسباب وراء تفوق المصريين في لعبة الأسكواش، منها أن اللعبة كلها مصرية كمدرب، والملعب، فضلا على أن أولياء الأمور يصرون على نجاح أولادهم في اللعبة.

وأشار "خليفة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن من يلعبون الأسكواش يرون أمامهم نماذج كحافز لهم كثيرة مثل أحمد برادة، ورنيم الوليلي، ورامي عاشور، وكريم عبد الجواد، منوها إلى أن برادة دفع الكثيرين لحب لعبة الأسكواش والإقبال عليها.

وأضاف أن البنية وفرت بنية تحتية جيدة للعبة، ساهمت في نجاحها، فضلا على أن لاعبي الأسكواش في مصر أعطوا للعبة نكهة وأسلوب خاص بهم، ومذاق ليس موجود في منطقة أخرى، منوها بأنه عدم تصنيف الأسكواش لعبة أوليمبية أمر سياسي بحت.
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الكلمات المفتاحية

كل الالعاب عصام خليفة الاسكواش اخبار الرياضة

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