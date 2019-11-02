Advertisements
Advertisements
Advertisements

زعيم دولة هندية ينقل العمال المهاجرين من كشمير بعد أعمال العنف

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
سيتم نقل أكثر من 100 عامل مهاجر من كشمير الهندية بعد سلسلة من عمليات القتل التي يشنها متشددون انفصاليون يشددون على تهديد الغرباء في المنطقة المضطربة.

وقال مسؤولون كبار يعملون لدى رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية الشرقية، ماماتا بانيرجي، اليوم السبت، إنها قررت إخراج العمال من كشمير لمنعهم من أن يصبحوا هدفًا محتملًا للجماعات المسلحة التي تقول الحكومة إنها كثفت الهجمات على المدنيين ينتمون إلى دول باستثناء كشمير.

وقال المسؤولون، إنه سيتم تحديد العمال المهاجرين ونقلهم بالقطار إلى الولايات الشرقية.

وقالت الشرطة إن متشددين مشتبه بهم اقتحموا الاسبوع الماضي منزلا في جنوب كشمير وساروا ستة رجال جاءوا للعمل في البساتين وحقول الارز من البنغال الغربية واصطفوهم واطلقوا النار عليهم.

وتوفي خمسة، والسادس الذي تركه المسلحون للموت، نجا، ليروي الحكاية التي أثارت المخاوف من مزيد من الهجمات على الغرباء، كما يقول المسؤولون.

وقال مسؤول كبير بالشرطة في كولكاتا، عاصمة البنغال الغربية: "لدينا أوامر من زعيم الدولة بمرافقة جميع العمال البنغاليين خارج كشمير بعد مقتل خمسة عمال مسلمين من غرب البنغال".

والعمال المهاجرون هدفٌ سهل للمسلحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قُتل 11 شخصًا، بمن فيهم ضحايا هذه الأعمال الوحشية الأخيرة، على حد قول الحكومة.

ويعتمد الكثير من اقتصاد كشمير على العمال الخارجيين الذين يعملون في البناء والفنادق وبساتين التفاح.

ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة التي تقاتل الحكم الهندي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة مسؤوليتها عن الهجوم على العمال المهاجرين.

وبدأ التمرد الانفصالي في كشمير قبل ثلاثة عقود، ولكن اندلاع العنف في أعقاب قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أغسطس الماضي بالاستيلاء على الحكم الذاتي الذي سبق عرضه على الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في الهند.

وتأمل الهند أنه من خلال فتح حقوق الملكية في كشمير أمام الناس من خارج المنطقة، يمكنها إعادة إشاعة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحويل التركيز بعيدًا عن الانتفاضة التي قتل فيها أكثر من 40 ألف شخص.

ولكن لكي تحصل الحكومة على أي فرصة للنجاح، سيتعين عليها إزالة الشعور المتزايد بعدم الأمان بين الهنود الذين خاطروا بالقدوم إلى كشمير لكسب العيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كشمير عمال بنغاليون اليلة الهند

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 8 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إساءة أسما شريف منير لـ"الشعرواي".. هذا ما فعله والدها "شريف منير"

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج الهندي مرينال سين عن عمر ناهز الـ95 عاما

مقتل 4 جنود هنود فى معركة نارية بكشمير

باكستان: الفاشيون يسيطرون على الترسانة النووية بالهند

كشمير تشهد أول وفاة في الاحتجاجات الهندية.. وباكستان تحذر

بيانات حكومية: آلاف المعتقلين في حملة القمع الهندي بكشمير منذ إلغاء وضعها الخاص

رئيس الوزراء الباكستاني: الهند تحضر لـ"حمام دم" في كشمير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

10:26 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

سامى جعفر
سامى جعفر

سامي جعفر يكتب: "استقالة الحريري" انتصار لـ"الشارع اللبناني" وأزمة لإيران

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: كيف تحصّل الدولة مستحقاتها؟

DMCA.com Protection Status