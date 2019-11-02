زعيم دولة هندية ينقل العمال المهاجرين من كشمير بعد أعمال العنف

سيتم نقل أكثر من 100 عامل مهاجر من كشمير الهندية بعد سلسلة من عمليات القتل التي يشنها متشددون انفصاليون يشددون على تهديد الغرباء في المنطقة المضطربة.



وقال مسؤولون كبار يعملون لدى رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية الشرقية، ماماتا بانيرجي، اليوم السبت، إنها قررت إخراج العمال من كشمير لمنعهم من أن يصبحوا هدفًا محتملًا للجماعات المسلحة التي تقول الحكومة إنها كثفت الهجمات على المدنيين ينتمون إلى دول باستثناء كشمير.



وقال المسؤولون، إنه سيتم تحديد العمال المهاجرين ونقلهم بالقطار إلى الولايات الشرقية.



وقالت الشرطة إن متشددين مشتبه بهم اقتحموا الاسبوع الماضي منزلا في جنوب كشمير وساروا ستة رجال جاءوا للعمل في البساتين وحقول الارز من البنغال الغربية واصطفوهم واطلقوا النار عليهم.



وتوفي خمسة، والسادس الذي تركه المسلحون للموت، نجا، ليروي الحكاية التي أثارت المخاوف من مزيد من الهجمات على الغرباء، كما يقول المسؤولون.



وقال مسؤول كبير بالشرطة في كولكاتا، عاصمة البنغال الغربية: "لدينا أوامر من زعيم الدولة بمرافقة جميع العمال البنغاليين خارج كشمير بعد مقتل خمسة عمال مسلمين من غرب البنغال".



والعمال المهاجرون هدفٌ سهل للمسلحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قُتل 11 شخصًا، بمن فيهم ضحايا هذه الأعمال الوحشية الأخيرة، على حد قول الحكومة.



ويعتمد الكثير من اقتصاد كشمير على العمال الخارجيين الذين يعملون في البناء والفنادق وبساتين التفاح.



ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة التي تقاتل الحكم الهندي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة مسؤوليتها عن الهجوم على العمال المهاجرين.



وبدأ التمرد الانفصالي في كشمير قبل ثلاثة عقود، ولكن اندلاع العنف في أعقاب قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أغسطس الماضي بالاستيلاء على الحكم الذاتي الذي سبق عرضه على الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في الهند.



وتأمل الهند أنه من خلال فتح حقوق الملكية في كشمير أمام الناس من خارج المنطقة، يمكنها إعادة إشاعة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحويل التركيز بعيدًا عن الانتفاضة التي قتل فيها أكثر من 40 ألف شخص.



ولكن لكي تحصل الحكومة على أي فرصة للنجاح، سيتعين عليها إزالة الشعور المتزايد بعدم الأمان بين الهنود الذين خاطروا بالقدوم إلى كشمير لكسب العيش.

