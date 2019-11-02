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مصادر لبنانية: الحريري الأرجح لإعادة تشكيل حكومة مصغرة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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الحريري
الحريري
وكالات
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قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يبقى الاسم الأكثر ترجيحاً بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة.

 

وأشارت المصادر اللبنانية، إلى أن الحكومة المقبلة مصغرة، وصدور الدعوة إلى الاستشارات اليوم السبت، على أن تجرى بعد غد الإثنين ليوم واحد.

 

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، أن المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا أمس بشأن الاستشارات لتشكيل حكومة، تفيد بأنها إذا لم تحدد الإثنين المقبل فالثلاثاءعلى أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقاً رجحت صدور الدعوة إلى الاستشارات اليوم على أن تجرى الإثنين ليوم واحد.

 

وأوضحت المصادر المواكبة أن الاتصالات التي يجريها الرئيس ميشال عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ، ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية.

 

واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الأفضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياماً على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً، نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات.

 

ولاحظت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحاً من سيكون رئيسها، متوقعة أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة مع الإشارة إلى أن العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه.

 

ووفق الصحيفة، مع أن اسم سعد الحريري يبقى الأكثر ترجيحاً بل بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة، فإن المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير إلى تعقيدات لا يستهان بها، لجهة شكل الحكومة وطبيعة الأولويات التي ستتولاها بعد "زلزال" الانتفاضة الشعبية المستمرة، والبرنامج الذي ستلتزمه، وهو أمر يعكس حقيقة هي أن المشاورات السرية جارية استباقاً للتكليف، على خلفية التشققات السياسية التي أحدثتها استقالة الحريري وحكومته.

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الكلمات المفتاحية

مصادر لبنانية لبنان الحريري إعادة تشكيل حكومة مصغرة

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