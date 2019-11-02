عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضم صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات في شهر يناير المقبل.

وتمسك فايلر بضم مهاجم قوي للقلعة الحمراء بالإضافة إلى مدافع في ظل كثرة الإصابات التي تطارد الفريق في الفترة الأخيرة.

ويقيم الأهلي معسكراً في الامارات استعداداً لخوض مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا واستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 مباريات فقط.