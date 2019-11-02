الفضائح الجنسية التي هزت جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة

في الآونة الأخيرة، كشفت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائييل، من أكثر البيئات في "إسرائيل" التي تقع فيها حوادث تحرش وعلاقات جنسية.

وتتعرض مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لعمليات تحرش وجرائم جنسية سواء من زملائهن أو من القادة، ومن هذه الحالات ما يتم الكشف عنها، ومنها ما يبقى طي الكتمان.

اعتقال ضابطً برتبة رائد

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضابطًا برتبة رائد بتهمة التحرش جنسيا بفتيات مجندات يؤدين الخدمة تحت إمرته واغتصابهن.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا قال فيه، إن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقررت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.

هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

فضيحة الجنرال شاي الباز

وترك قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، منصبه بعدما وجهت له شبهات بالتحرش جنسيا بالمجندات.

فصل قائد كتيبة "كراكل "

وقد تم فصل قائد كتيبة "كراكل" والتي تضم عددا كبيرا من مجندات جيش الاحتلال، بسبب علاقات جنسية مع مجندة تعمل تحت إمرته.

وارتكب المدعى عليه أفعاله مستغلًا عشرات الفرص ليلًا ونهارًا، في القاعدة العسكرية التي خدم فيها، وفي سيارته العسكرية ضد إرادتها".

جندي إسرائيلي يغتصب زميلته

اعتقلت الشرطة العسكرية الاسرائيلية جندي من قوات المشاة بشبهة اغتصاب مجندة، فيما أصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية امراً يمنع نشر اية تفاصيل تتعلق برتبة ووظيفة والوحدة العسكرية التي تخدم فيها المجندة "حفاظا على خصوصيتها".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أحد مواقعه، أن الجندي اتهمته زميلته باغتصابها عدة مرات في القاعدة.