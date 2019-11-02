Advertisements
Advertisements
Advertisements

بجوائز 500 ألف جنيه.. فوز 3 كليات بجامعة القاهرة بجائزة النشر الدولي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز كليات العلوم والطب البشري والصيدلة، بجائزة أفضل 3 كليات على مستوى الجامعة في مجمل معايير النشر العلمي الدولي عن عام 2018، حيث فازت كلية العلوم بالمركز الأول بمكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه، وكلية الطب البشري بالمركز الثاني بمكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكلية الصيدلة بالمركز الثالث بمكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه.

كما أعلن رئيس الجامعة، عن فوز قسم الكيمياء بكلية العلوم بالمركز الأول كأفضل قسم علمي وحصوله على مكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه، وقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة بالمركز الثاني بمكافأة مالية قدرها 60 ألف جنيه، وقسم الفيزياء بكلية العلوم بالمركز الثالث بمكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مسابقة أفضل الكليات والأقسام العلمية في مجمل معايير النشر الدولي، تم استحداثها عام 2017 بإجمالي مكافآت قدرها 500 ألف جنيه لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي، مضيفًا أن الجامعة عملت على زيادة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100% عن الأعوام السابقة، مما كان له مردود إيجابي، مشيرًا إلى أن المبالغ المالية المرصودة لإجمالي مكافآت النشر الدولي بلغت 21 مليون جنيه في عام 2018 وبزيادة قدرها 1.8 مليون جنيه عن عام 2017.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم استحداث جوائز مالية أخرى لأفضل 3 كليات تقدم خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني، كأحد المعايير المهمة في رفع التصنيف الدولي للجامعة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تهتم بتنمية المعايير الدولية التي يتطلبها التصنيف الدولي، مما جعلها تحتل المكانة المرموقة التي تستحقها في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن البحث العلمي والنشر الدولي أصبح جزءً أصيلًا من استراتيجية الجامعة واحتل صدارة أولوياتها لتصبح نموذجًا لجامعات الجيل الثالث، وخاصة الأبحاث العلمية التي تتفق مع الخطة الاستراتيجية للدولة وخدمة المشروعات القومية.

وتابع رئيس الجامعة، أنه نتيجة الإجراءات التحفيزية المتتابعة التي اتخذتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي والنشر الدولي، زاد عدد الأبحاث التي تم نشرها دوليًا عام 2018 حيث بلغت 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة 13% عن عام 2017، وبلغ عدد الباحثين المكرمين 1299 باحثًا عام 2018 بزيادة 79 باحثًا وبنسبة 7% عن عام 2017، ووصل عدد الباحثين الحاصلين على مكافأة النشر لأكثر من 10 أبحاث إلى 22 باحثًا عام 2018 بزيادة 6 باحثين وبنسبة 37.5% عن عام 2017.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 9 ساعات

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 7 ساعات

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 4 ساعات

ضحية جديدة تكشف عن "المال السائب" في ريال مدريد

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status