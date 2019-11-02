بجوائز 500 ألف جنيه.. فوز 3 كليات بجامعة القاهرة بجائزة النشر الدولي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز كليات العلوم والطب البشري والصيدلة، بجائزة أفضل 3 كليات على مستوى الجامعة في مجمل معايير النشر العلمي الدولي عن عام 2018، حيث فازت كلية العلوم بالمركز الأول بمكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه، وكلية الطب البشري بالمركز الثاني بمكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكلية الصيدلة بالمركز الثالث بمكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه.





كما أعلن رئيس الجامعة، عن فوز قسم الكيمياء بكلية العلوم بالمركز الأول كأفضل قسم علمي وحصوله على مكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه، وقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة بالمركز الثاني بمكافأة مالية قدرها 60 ألف جنيه، وقسم الفيزياء بكلية العلوم بالمركز الثالث بمكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن مسابقة أفضل الكليات والأقسام العلمية في مجمل معايير النشر الدولي، تم استحداثها عام 2017 بإجمالي مكافآت قدرها 500 ألف جنيه لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي، مضيفًا أن الجامعة عملت على زيادة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100% عن الأعوام السابقة، مما كان له مردود إيجابي، مشيرًا إلى أن المبالغ المالية المرصودة لإجمالي مكافآت النشر الدولي بلغت 21 مليون جنيه في عام 2018 وبزيادة قدرها 1.8 مليون جنيه عن عام 2017.





وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم استحداث جوائز مالية أخرى لأفضل 3 كليات تقدم خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني، كأحد المعايير المهمة في رفع التصنيف الدولي للجامعة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تهتم بتنمية المعايير الدولية التي يتطلبها التصنيف الدولي، مما جعلها تحتل المكانة المرموقة التي تستحقها في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن البحث العلمي والنشر الدولي أصبح جزءً أصيلًا من استراتيجية الجامعة واحتل صدارة أولوياتها لتصبح نموذجًا لجامعات الجيل الثالث، وخاصة الأبحاث العلمية التي تتفق مع الخطة الاستراتيجية للدولة وخدمة المشروعات القومية.



