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أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر في أسواق الإسماعيلية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هشام إسماعيل
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، 2 ـ 11ـ 2019، في أسواق محافظة الإسماعيلية، حالة من الاستقرار، حيث سجلت الفراخ البيضاء في المزرعة 21 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك ما بين 24 و25 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي في المزرعة 28 جنيهًا وتصل للمستهلك 33 جنيهًا.

حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض من 20 إلى 21 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم الأمهات من 19 إلى 20 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو من 32 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي من 38 إلى 40 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 38 إلى 40 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.

بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيه، بينما يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 30 إلى 23 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي من 40 إلى 45 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه.
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مصر الاسماعيلية اسواق اخبار

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