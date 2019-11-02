سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2-11-2019.. العملة الأمريكية تستقر مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر السبت 2-11-2019، عند معدلات الخميس الماضيى وذلك بعد شهد موجة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات امس الجمعة وننشر فيما اخر تحديث لاسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وجاءت المواصلات على النحو التالى:





اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.12 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء نحو 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.



