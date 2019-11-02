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سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2-11-2019.. العملة الأمريكية تستقر مقابل الجنيه
السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر السبت 2-11-2019، عند معدلات الخميس الماضيى وذلك بعد شهد موجة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات امس الجمعة وننشر فيما اخر تحديث لاسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وجاءت المواصلات على النحو التالى:
اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء نحو 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
تراجعات الدولار خلال الاسبوع الماضي
شهد سعر الدولار تراجعات كبيرة خلال تعاملات الاسبوع الماضية وصلت إلى نحو 8 قروض مقابل الجنيه المصري، ليصل حجم التراجع الذي حققه الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 10% منذ بداية العام الجارى وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار حالة الاستقرار في الاسواق حتى نهاية العام الجارى.
سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو16.07 للشراء نهاية هذا الاسبوع و16.20 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الاسلامي سجل 16.12 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر والعربي الافريقي سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولى بلغ 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار في البنوك وأقل سعر
طرح مصرف الأهلي الكويتي الدولار بأعلى سعر 16.12 جنيه لشراء الدولار و16.22 لبيع الدولار، بينما سجل اقل سعر للدولار في بنوك “التجاري الدولي والإسكندرية وقطر الوطني والمصرف العربي الدولي” بنحو 16.17 للبيع.
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