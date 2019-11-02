Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2-11-2019.. العملة الأمريكية تستقر مقابل الجنيه

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر السبت 2-11-2019، عند معدلات الخميس الماضيى وذلك بعد شهد موجة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات امس الجمعة وننشر فيما اخر تحديث لاسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وجاءت المواصلات على النحو التالى:

اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
 سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
 
وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء نحو 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

 تراجعات الدولار خلال الاسبوع الماضي

شهد سعر الدولار تراجعات كبيرة خلال تعاملات الاسبوع الماضية وصلت إلى نحو 8 قروض مقابل الجنيه المصري، ليصل حجم التراجع الذي حققه الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 10% منذ بداية العام الجارى وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار حالة الاستقرار في الاسواق حتى نهاية العام الجارى.

سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو16.07 للشراء نهاية هذا الاسبوع و16.20 جنيه للبيع،  وفي بنكي الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الاسلامي سجل 16.12 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر  والعربي الافريقي سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع،  وفي المصرف المتحد  والبنك التجاري الدولى بلغ 16.07 جنيه للشراء  و16.17 جنيه للبيع.

 
أعلى سعر للدولار في البنوك وأقل سعر 
طرح مصرف الأهلي الكويتي الدولار بأعلى سعر 16.12 جنيه لشراء الدولار و16.22 لبيع الدولار، بينما سجل اقل سعر للدولار في بنوك “التجاري الدولي والإسكندرية وقطر الوطني والمصرف العربي الدولي” بنحو 16.17 للبيع.


Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 6 ساعات

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 22 ساعة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

ضحية جديدة تكشف عن "المال السائب" في ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status