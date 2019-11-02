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بفستان كات.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها على إنستجرام

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
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هيدي كرم
هيدي كرم
هبة أحمد
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تحرص الفنانة هيدى كرم، على التواصل الدائم مع محبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت هيدى، صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان كط باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، و أنوثة، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيها.


وفى سياق آخر، يشار أن هيدى شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسلى "كلبش3"، "الزوجة18"، وحققت من خلالهم نجاحا كبيرا.


يشار أن مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، عمر كمال الشناوى، أحمد العوضى، محمد على رزق، يسرا اللوزى، هشام سليم، أميرة العايدى، أحمد عبد العزيز، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى،إنتاج سينرجى.


ومسلسل الزوجة 18 بطولة حسن الرداد، محمود البزاوى، شيماء سيف، ناهد السباعى، سلوى خطاب ، إخراج مصطفى فكرى.


وفى سياق مختلف، كشفت هيدى مؤخرا عن سعادتها بمهرجان الجونة، لكنها أعربت عن غضبها من تجاهل دعوة إدارة المهرجان للفنان ياسر، وبعثت رسالة لإدارة المهرجان من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"عبرت فى الرسالة عن شعورها بالسعادة من ظهور المهرجان بهذا الشكل الرائع ، وطالبت الإدارة بعدم الإبتعاد عن دعوة ياسر جلال والنجوم الكبار فى الدورات التالية؛ لأنه يمتلك بتاريخ طويل، وقام بالعمل مع الكثير من النجوم، وقام بتقديم أفلام ومسلسلات من بطولته، وطالبتهم بضرورة مراجعه أنفسهم لكى يحقق المهرجان نجاحا أكبر.


وكانت هيدى قد أعلنت مؤخرا تبنيها لقطة، على الرغم من عدم حبها لهم، إلا أنها قررت أن تتغلب على خوفها تجاههم.


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