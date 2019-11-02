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البرازيل تعتقل أحد أبرز مهربي البشر في العالم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
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الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
وكالات
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اعتقلت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم السبت، سيف الله المأمون، المولود في بنجلادش، والذي تعتبره السلطات أحد أبرز مهربي البشر في العالم.

 

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، قالت الشرطة البرازيلية، إنها اعتقلت أفراد مجموعة يزعم تورطها في مؤامرة ضخمة لتهريب بشر إلى الولايات المتحدة خلال عملية جرت، يوم الخميس الماضي، بعد التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.

 

وقالت الشرطة، إن المأمون ومجموعته كانوا يهربون أشخاصا من أفغانستان وبنجلادش والهند ونيبال وباكستان إلى البرازيل ثم إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.

 

وأضافت الشرطة أن المجموعة كانت تتقاضي من كل واحد من القادمين من آسيا نحو 50 ألف ريال (12524 دولار) لمحاولة نقله إلى الولايات المتحدة.

 

وتم اعتقال عدة أشخاص في ساو باولو حيث يعيش المأمون وفي ثلاث مدن برازيلية أخرى، وجمدت الشرطة أيضا 42 حسابا مصرفيا تقول إن هذه المجموعة كانت تستخدمها في تمويل أنشطتها.

 

من جهتها قالت وزارة العدل الأمريكية إن هناك مزاعم بأن المأمون كان يؤوي أشخاصا قادمين من جنوب شرق آسيا في ساو باولو ورتب سفرهم من خلال شبكة مهربين تعمل في بيرو والإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك.

 

ودخل المأمون البرازيل قبل ستة أعوام كلاجئ، وكان يعيش في حي براس في ساو باولو الذي يقيم فيه مهاجرون من شتى أنحاء العالم.

 

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الكلمات المفتاحية

اﻟﻌﺎﻟﻢ البرازيل اعتقال أحد أبرز مهربي البشر

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