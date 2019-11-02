تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم السبت، 2 ـ 11ـ 2019، في أسواق محافظة الإسماعيلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.





أسعار الأسمنت المسلح





حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 803 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 803 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 805 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 785 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 810 جنيهات للطن.





الأسمنت الأبيض





وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن.





الأسمنت المخلوط





وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 660 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 700 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 710 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 703 جنيهات للطن.





الأسمنت المقاوم





وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 830 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 845 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 838 جنيهًا للطن.





أسعار الجبس





واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.





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