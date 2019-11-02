جامعة القاهرة تستعين بـ"محمد صبحي" لرفع وعي الطلاب تجاه القضايا الوطنية

تستضيف جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الفنان محمد صبحي في ندوة بعنوان "الثقافة وبناء الإنسان"، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، الساعة 11 ظنرًا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.



