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جامعة القاهرة تستعين بـ"محمد صبحي" لرفع وعي الطلاب تجاه القضايا الوطنية
السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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أية حمروشي
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تستضيف جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الفنان محمد صبحي في ندوة بعنوان "الثقافة وبناء الإنسان"، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، الساعة 11 ظنرًا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.
وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تؤدي دورها في مواجهة الفكر المتطرف من خلال الندوات واللقاءات والحوارات المفتوحة مع طلابها، والتي تستهدف تنمية مداركهم تجاه القضايا الوطنية، ورفع قدراتهم في الحوار الموضوعي المبنى على العلم، مؤكدًا أن الفن من أهم آليات تطوير العقل المصري، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية الفن ودوره في تطوير العقل وبناء الوجدان المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على نشر الفنون بين الطلاب.
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