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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في الإسماعيلية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هشام إسماعيل
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، السبت الموافق 2 ـ 11 ـ 2019، علي محافظة الإسماعيلية، أن يسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

أحذروا الشبورة المائية

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحر وأرتفاع الامواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة اليوم على محافظات مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 19 29
شبين الكوم 19 29
طنطا 18 28
دمنهور 17 27
الإسكندرية 17 27
بلطيم 18 27
مطروح 16 28
السلوم 17 28
سيوة 14 28
بورسعيد 21 26
دمياط 20 26
الزقازيق 17 28
الاسماعيلية 16 29
السويس 17 28
العريش 18 25
رفح 16 25
رأس سدر 18 28
نخل 13 25
نويبع 21 29
طابا 15 25
كاترين 07 23
الطور 18 28
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 22 28
الفيوم 19 29
بنى سويف 18 29
المنيا 15 30
أسيوط 16 31
سوهاج 17 31
قنا 17 32
الأقصر 18 32
أسوان 18 32
أبوسمبل 17 31
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 23 31
ابو رماد 22 30
حلايب 24 29
رأس حدربة 23 28

درجات الحرارة اليوم على المدن العربية

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 38
المدينة 20 36
الرياض 20 33
المنامة 27 30
أبوظبى 25 32
الدوحة 24 33
الكويت 17 29
دمشق 10 23
بيروت 19 24
عمان 11 21
القدس 13 20
غزة 18 24
بغداد 16 28
مسقط 25 30
صنعاء 09 24
الخرطوم 25 38
طرابلس 16 23
تونس 17 24
الجزائر 18 24
الرباط 16 23
نواكشوط 22 34

معلومات هامة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
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الكلمات المفتاحية

مصر حالة الطقس الاسماعيلية اخبار

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