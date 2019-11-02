Advertisements
Advertisements
Advertisements

قتلى وجرحى من الفلسطينيين بغارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:50 ص
Advertisements
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
Advertisements

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عنيفة على مواقع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني، وإصابة ثلاثة آخرون.

 

وقتل الشاب أحمد محمد الشحري (27) عاما من سكان مدينة خان يونس متأثرا بجراح أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على المدينة، حسبما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة.

 

وقد أعلن القدرة، أن ثلاثة مواطنين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة جراء الغارات.

 

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم استهداف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل.

 

ونشر المتحدث صورا للمواقع العسكرية التابعة لحماس التي تم استهدافها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة قتلى وجرحى غارات إسرائيلية اسرائيل

أخبار تهمك

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 22 ساعة

ضحية جديدة تكشف عن "المال السائب" في ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 6 ساعات

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 9 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة أهداف تابعة لحماس في غزة (صور)

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية بغزة

عاجل.. الاحتلال يعلن تدمير نفق للمقاومة في غزة ويمتد داخل الحدود المصرية

غارات إسرائيلية على شمالي غزة وحماس ترد بـ12صاروخًا

أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي يتوعد غزة بحرب أشد من 2014

عاجل.. شهيدان جراء استهداف الاحتلال موقعًا لحماس شمال غزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status