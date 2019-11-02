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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هشام إسماعيل
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رصدت بوابة الفجر، اليوم السبت، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 3 الى 7 جنيهات للكيلو، والعنب من 4 الي 7 جنيهات، والبرتقال من 4 الي 6 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والتين 7 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 إلى 10 جنيهات.

استقرار أسعار الخضروات

وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، والخيار من 5 إلى 7 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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مصر خضروات الاسماعيلية اخبار

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