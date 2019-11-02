زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس





يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".ويتطلع الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على المتصدر برشلونة.ويسعى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لحصد النقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة إيجابية قبل المباراة المقبلة أمام جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.واستقر زيدان على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ريال بيتيس، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-حراسة المرمى : كورتواخط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلوخط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروسخط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - رودريجو