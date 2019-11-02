Advertisements
Advertisements
Advertisements

مكان مقتل البغدادي يكشف علاقة تركيا بتنيظم داعش

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
Advertisements
البغدادي
البغدادي
وكالات
Advertisements

كشف مسؤولون استخباراتيون أمريكيون، أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قرب الحدود التركية أثار شبهات بشأن علاقة أنقرة بالتنظيم الإرهابي.

 

وأشار المسؤولون الاستخباراتيون الأمريكيون، إلى أن الدليل على ذلك هو أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، قتلا في محافظة إدلب في مواقع قريبة جدا من الحدود التركية، وحيث توجد قوات عسكرية تركية وأخرى موالية لها في تلك المناطق.

 

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، على الرغم من أن سؤالا بقي مطروحا لسنوات حول نقاط الالتقاء والتقاطع  المحتملة بين تركيا وتنظيم داعش، فإن الإجابة عليه ظلت غير شافية سواء بتأكيد وجود تلك العلاقة أو نفيها، مع أن الشواهد عليها بقيت كبيرة.

 

غير أن مقتل البغدادي، ومن بعده المتحدث باسم التنظيم، لم يقتل السؤال، ولا قضى على الشبهات، بل أعادهما أكثر قوة عن ذي قبل.

 

يشار إلى أن البغدادي قتل في عملية عسكرية أميركية في بلدة بايرشا في محافظة إدلب، التي يخضع معظمها لفصائل مسلحة موالية لأنقرة، كما تنتشر عبرها العشرات من نقاط المراقبة التركية. أما المهاجر فقتل في نقطة أكثر قربا، وهي بلدة جرابلس الحدودية، والتي تسير فيها تركيا دوريات عسكرية.

 

تركيا وتسلل المسلحين

وبمقتل البغدادي انتقلت محاولات الوصول لإجابة من حيز التكهن والتخمين، إلى أنقاض وبقايا الموقع الذي قتل فيه، بحثا عن دليل مادي.

 

ففي مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، يطرح فيه كاتبه إيلي ليك، وبناء على معلومات سمعها من مسؤولين استخباراتيين أميركيين، العديد من علامات الاستفهام في قصة البغدادي مع تركيا، تبدأ من الأماكن التي قتل فيها البغدادي والمهاجر.

 

ويتجاوز الكاتب اللحظات الأخيرة في حياة المهاجر والبغدادي، وموقع قتلهما، ويعود إلى البدايات، حيث يشير إلى أنه في بداية الصراع في سوريا، سمحت المخابرات التركية بتسلل مسلحين من أوروبا وإفريقيا وبقاع أخرى إلى سوريا، بل ودعمت، حسب تقديرات استخباراتية، أسوأ العناصر في الصراع السوري.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكان مقتل البغدادي داعش تركيا البغدادي

أخبار تهمك

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 22 ساعة

ضحية جديدة تكشف عن "المال السائب" في ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 7 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 8 ساعات

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

المرصد السوري يعلن عن مفاجأة بشأن مقتل البغدادي

التفاصيل الكاملة لعملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

قائد قوات سوريا عن مقتل بغدادي: عملية تاريخية ناجحة

"نهاية زعيم داعش".. أين وكيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

أين كان يتواجد أبو بكر البغدادي قبل مقتله؟

أشخاص أحياء.. فيديو جديد من مكان مقتل البغدادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status