بعد هجومها على الشيخ الشعراوي.. أسما شريف منير تتصدر تريند جوجل

وقام بالرد أحد المتابعين لها وقدم نصيحة أن تستمع للشيخ الشعراوي، لتقوم بالرد عليه قائلة: "طول عمري بسمعه مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة حاجة ولما كبرت شوفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف".



ولاقت بعدها من رواد السوشيال ميديا هجوم عنيف بسبب وصفها للشيخ الشعراوي بـ"التطرف".









وخرج والدها النجم شريف منير ليرد على الهجوم الشرس التي تعرضت له ابنته اسما وقال: "هي لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل الشيخ الشعراوي الذي يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر تاريخها".







واعتذرت أسما شريف منير، غن الهجوم الذي وجهته للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، مؤكدة انها لم تقصد الإساءة أو الإهانة لشخصه، وأغلقت حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بعد رفض الجمهور للهجوم على الشيخ الجليل.







جدير بالذكر أن اسما تقدم مع والدها النجم شيف منير، برنامج "أنا وبنتي" وهو فني إجتماعي ويعرض على شاشة onE وخلال كل حلقة يستضيف البرنامج عدد من النجوم للحديث عن مواضيع تخص بعض من الأسر بجانب الحديث عن مواقف شخصية تخص هؤلاء النجوم.

تصدرت خبيرة التجميل والإعلامية أسما شريف منير، مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل"، وذلك عقب غلق حسابها بعد غضب الجمهور من هجومها على الشيخ الشعراوي بوصفه بـ"المتطرف".وقالت أسما عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك" في طلب منها بنصيحة منهم لسماع شيخ جيد.وكتبت "أسما" عبر فيس بوك: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجه، بقالي كتير معنديش ثقه في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متششدين اوي يا خلطين الدين بالسياسة".