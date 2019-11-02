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تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
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برشلونة وليفانتي
برشلونة وليفانتي
علي نبوي
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يخوض فريق برشلونة مواجخة قوية مساء اليوم السبت عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة تصدره لجدول المسابقة، في ظل ملاحقة غريمه ريال مدريد.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل المتوقع لمواجهة ليفانتي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز

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الكلمات المفتاحية

ميسي ليفانتي برشلونة الدوري الاسباني

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