تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي في الدوري الإسباني





يخوض فريق برشلونة مواجخة قوية مساء اليوم السبت عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة تصدره لجدول المسابقة، في ظل ملاحقة غريمه ريال مدريد.واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل المتوقع لمواجهة ليفانتي.ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-حراسة المرمى : تير شتيجينخط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - جوردي ألباخط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونجخط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز