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عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:12 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
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رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على فيديو نشره أحمد عفيفي المتحدث السابق لنادي بيراميدز والذي يطالب فيه بدفع الشرط الجزائي الخاص بعبد الله السعيد لاعب الفريق عندما وقع إلى الزمالك وهو في الأهلي.

 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي".

 

وأضاف آل الشيخ :"لكن انت مصر على الصراحه بخذ صراحه ... اولاً -  بنسبة ل موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله".

 

وتابع: "ثانياً علاقتي بالنادي إلى أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لتقديري.. ثالثًا مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال للأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب  واهم سبب اني اهلاوي".

 

وواصل آل الشيخ :"رابعاً - الرهان على حاجة مش موجودة اساسا مش في محله.. خامساً - واحد ورجع ل بيته وأهله زعلان ليه؟.. سادساً وده المهم ... اسأل عنه خالد بيبو يجاوبك".


 

 

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)
عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)
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الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد تركي آل الشيخ بيراميدز احمد عفيفي

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