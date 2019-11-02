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54 قتيلًا معظمهم جنود في هجوم مسلح بمالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
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الجيش المالي
الجيش المالي
وكالات
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أعلن وزير الاتصال في مالي يايا سانغاري، مقتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا في مالي، أمس الجمعة، بـ"هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمالي البلاد،.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أن سانغاري، قال عبر حسابه في تويتر: "على أثر الهجوم (..) في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".

 

وتحدث الجيش في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فيسبوك: "ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 35 قتيلا". وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن "جرحى وأضرار مادية".

 

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل 40 جنديا في هجومين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

 

ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والامن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة. وأضافت: "تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".

 

وسيطر متشددون من تنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من المسلحين.

 

غير أن الهجمات تواصلت واتسعت نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

 

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الكلمات المفتاحية

هجوم ارهابي مقتل عشرات الجنود مالي 45 قتيل

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