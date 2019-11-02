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عاجل.. شاهد أول بوستر لفيلم أحمد السقا الجديد "العنكبوت" (صورة)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
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أحمد السقا
أحمد السقا
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نشر ياسين، ابن الفنان أحمد السقا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة بوستر فيلم والده الجديد "العنكبوت". 

وحظي أفيش الفيلم باعجاب الجمهور الذي عبر عن تشوقه لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

أماكن تصوير الفيلم
وكان السقا، قد انتقل لتصوير أجزاء لتصوير فيلمه الجديد في مدينة "الأقصر" مع فريق عمله بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ومن المقرر أن يصور السقا عدة مشاهد تجمعه بالفنانة منى زكى وظافر العابدين الفترة المقبلة فى القاهرة، ثم ينتقل بعدها للسفر إلى سفاجا للتصوير هناك.

أبطال الفيلم
فيلم "العنكبوت" يشارك فى بطولته بجانب السقا، كل من منى زكى، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفى، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى، وجارى التعاقد مع بعض الممثلين، الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

موعد عرض الفيلم
وقرر القائمون على الفيلم عرضه بدور العرض السينمائى في شهر يناير المقبل.

آخر أعمال السقا
يشار إلى أن آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017، وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد حلمى، باسم سمرة، مصطفى خاطر، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى.


عاجل.. شاهد أول بوستر لفيلم أحمد السقا الجديد "العنكبوت" (صورة)
عاجل.. شاهد أول بوستر لفيلم أحمد السقا الجديد "العنكبوت" (صورة)
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