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ضحية جديدة تكشف عن "المال السائب" في ريال مدريد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
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يوفيتش
يوفيتش
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، لتعويض الرحيل المنتظر لنجمه لاوتارو مارتينيز، خلال الفترة المقبلة.


وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يسعى لحسم صفقة الصربي لوكا يوفيتيتش مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بناءًا على تعليمات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري.


وكان يوفيتيتش قد تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه مع الميرنجي، وعدم استغلال فرص مشاركته بإثبات جدارته مع الفريق على عكس المنتظر منه من قبل جماهير الميرنجي.


ويرى أنطونيو كونتي أن يوفيتيتش هو اللاعب المناسب لتعويض رحيل نجمه لاوتارو مارتينيز، المرشح انتقاله بقوة إلى برشلونة الإسباني وفق توصيات كبيرة من مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.


يوفيتيتش يفتتح أهدافه مع ريال مدريد

وافتتح يوفيتيتش أولى أهدافه مع ريال مدريد أمام ديبورتيفو ليجانيس، في الجولة الماضية التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وأنتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 5-0، ليواصل ملاحقته لغريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن.


ترتيب إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس.
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الكلمات المفتاحية

يوفيتش ريال مدريد انتر ميلان الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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