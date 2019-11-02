أهم صفقة منتظرة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المنتظرة، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على كافة البطولات القارية والمحلية.





وأوضحت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، أن الصفقة القادمة لنادي برشلونة ستكون في خط الهجوم، وذلك لإيجاد مهاجم بديل للدولي الأوروجواياني لويس سواريز، بسبب تقدم الأخير في العمر.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يفكر في ضم لوتارو مارتينيز من نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد تألقه مع ناديه سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه تمكن من هز شباك البلوجرانا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات.





وذكرت الصحيفة، أن إنتر ميلان لن يترك لوتارو يرحل عن النيراتزوري بأقل من 100 مليون يورو، مما يمثل أزمة مادية للفريق الكتالوني، في ظل رغبته في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





تدعيمات أخرى منتظرة لنادي برشلونة في الفترة المقبلة





ويضع نادي برشلونة عينه على العديد من النجوم لتدعيم صفوفه بعناصر قوية في مختلف المراكز للمنافسة على كافة البطولات، ويأتي على رأسها التعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان والذي يعد من العناصر المميزة للإيطالي أنطونيو كونتي.



