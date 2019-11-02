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وكيل أعمال صانع ألعاب إنتر ميلان يثير الجدل داخل برشلونة
السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
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حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن إثارة وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، للكثير من الجدل داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن جيسيبي ريسو، وكيل أعمال ستيفانو سينسي، سافر إلى برشلونة الإسباني مساء أمس، وذلك لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بإنتقال موكله إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع ريسو مع إدارة برشلونة، قد يكون لأسباب أخرى أيضًا وهي التفاوض من أجل ضم لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، والدولي التشيلي أرتورو فيدال.
صفقات منتظرة لبرشلونة من إنتر
ويترقب فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، التعاقد مع ثنائي إنتر ميلان لاعب الوسط ستيفانو سينسي، وكذلك المهاجم الأرجنتيني المتألق لاوتارو مارتينيز.
صفقات منظرة لإنتر من برشلونة
بينما يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لحسم التعاقد مع ثنائي وسط برشلونة، راكيتيتش وفيدال، في ظل عدم أعتماد المدير الفني للبلوجرانا عليهما بشكل كبير.
ترتيب الفريقين في بطولتي الدوري
يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 22 نقطة،بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس.
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