وكيل أعمال صانع ألعاب إنتر ميلان يثير الجدل داخل برشلونة





صفقات منتظرة لبرشلونة من إنتر

ويترقب فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، التعاقد مع ثنائي إنتر ميلان لاعب الوسط ستيفانو سينسي، وكذلك المهاجم الأرجنتيني المتألق لاوتارو مارتينيز.





صفقات منظرة لإنتر من برشلونة

بينما يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لحسم التعاقد مع ثنائي وسط برشلونة، راكيتيتش وفيدال، في ظل عدم أعتماد المدير الفني للبلوجرانا عليهما بشكل كبير.