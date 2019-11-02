نجم ريال مدريد في المرمى الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، على وجود صراع ثنائي شرس بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، ومواطنه مانشسر يونايتد، على نجم نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادى أرسنال دخل فى صراع شرس مع مواطنه مانشستر سيتى، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، فى الميركاتو الشتوى المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، يرغب فى التعاقد مع إيسكو ليكون بديلا للألمانى مسعود أوزيل، الذى اقترب من مغادرة الفريق في ظل خروجه من حسابات مدرب الفريق.



ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يرحب برحيل اللاعب الذي خرج من حساباته أيضًا في الفترة الماضية.



وفي السياق ذاته، كان مانشستر يونايتد قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات إيسكو في الفترة الماضية، بناءًا على رغبة مديره الفني سولشاير، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة انتقال اللاعب إلى 60 مليون جنيه استرلينى.



ومن الجدير بالذكر أن إيسكو خرج من حسابات زيدان بعد تعرضه للعديد من الإصابات التي أبعدته عن التشكيل الأساسي كثيرًا، ويبحث اللاعب الآن عن المشاركة مع فريق أخر كأساسي للإنضمام من جديد لصفوف المنتخب الإسباني قبل إنطلاق بطولة أمم أوروبا القادمة.